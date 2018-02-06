"Дом инноваций" организовал тематическую конференцию Business, Innovations, Education – 2018

Современный мир постоянно меняется и в нынешних условиях человеку нужно учиться всю жизнь и не исключено, что несколько раз кардинально менять профессию. К такому выводу пришли участники тематической конференции Business. Innovation. Education 2018 организованной «Домом инноваций», которая состоялась 3 февраля в Киеве.

В столичном МВЦ собралось несколько сотен владельцев малого и среднего бизнеса, а также людей, которые еще только собираются открыть свои компании, чтобы узнать основные тренды бизнес-образования. Приветствуя участников, директор «Дома инноваций» Александр Кульвановский отметил, что конференция – не только способ получить полезную информацию, но и нетворкинг. Он призвал всех участников общаться, знакомиться, обмениваться контактами. В течение всего дня лучшие специалисты делились своими знаниями и умениями.

На панельной дискуссии "Образование для бизнеса: необходимость или модный тренд?" участники ответили на основные вопросы: какие именно знания понадобятся в 2018 году и где эти знания можно получить и т.д.

Так, кандидат наук, доцент, маркетолог, декан Kyiv Business School Михаил Крикунов подчеркнул, что один из самых важных навыков - это навык учиться. Сооснователь School of ME, доктор философии и бизнес-консультант Артем Корнецкий добавил, что меняется и сама роль преподавателя: сейчас ему приходится сводить потребителя образовательной услуги с бизнесом.

Для руководителей крупных предприятий одной из форм обучения может оказаться обмен информацией с сотрудниками, ответственными за определенные направления. Об этом говорил меценат, бизнесмен, основатель «Дома инноваций» Игорь Янковский. При этом, чтобы не отстать от темпов развития технологий и оставаться высококлассным специалистом необходимо каждые полгода проходить переподготовку и все-время следить за новыми разработками в вашей отрасли.

Партнер венчурного фонда BORSCH Ventures, Координатор Национального Совета по развитию инноваций при Кабинете Министров Украины Алла Олейник поделилась своим набором инструментов, необходимых для роста и саморазвития. И на первой место она поставила знание английского языка. По ее словам, это дает возможность получать информацию от первоисточников и благодаря этому оперативно получать самую свежую информацию из-за рубежа.

По словам соинвестора проекта «Украинский бизнес хаб» Владимира Чепового - бизнес находится в поиске новых смыслов. Поэтому в мире приобретает популярность тренд impact investment - инвестиций в проекты, которые не дают особой прибыли, но помогают изменить мир к лучшему. «Это то, что сейчас нам нужно - импакт инвестиции, которые влияют на окружающею среду, социальную сферу, экологию. Эти инвестиции направлены не только на бизнес и заработок денег, но это также влияет и на нашу жизнь. То есть вы можете инвестировать, зарабатывая и меняя, что приводит к формированию совершенно другого общества, других ценностей», - подчеркнул Игорь Янковский.