В Москве состоялся конкурс чтецов Корана

Чтецы священного Писания мусульман из Таджикистана и Турции завоевали первые места на прошедшем в воскресенье 10-м международном конкурсе чтецов Корана в Москве, организованном Советом муфтиев Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

Состязания прошли в двух номинациях - чтение Корана наизусть и с листа. В конкурсе приняли участие более десяти стран Европы, в частности, Финляндия и Болгария, а также более десяти государств из арабо-мусульманского мира, среди них - Саудовская Аравия, Кувейт, Марокко.

Первое место в номинации "Чтение Корана наизусть" занял представитель Таджикистана, второе - Марокко и третье - Мавритании.

Победителем в номинации "Чтение Корана с листа" стал Бунямин Топчуоглу (Турция), второе место занял чтец из Алжира, третье - из Малайзии.

"Мы благодарим всех участников богоугодного дела, которые прибыли в Россию из самых дальних стран. Многие из них находятся здесь впервые и убеждаются, что в России мусульманам власти не чинят никаких преград. Нынешний конкурс - лишнее тому доказательство", - сообщил РИА Новости глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.