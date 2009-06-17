В Крыму трехлетний малыш провалился в древний колодец

В Крыму в колодец крепости Еникале глубиной около 10 метров провалился ребенок 2006 года рождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации пресс-службы, о происшествии сообщил друг приехавших из Москвы на отдых людей. По неосторожности в глубокий колодец, который находится в середине башни, упал сын туристов, которые приехали в Керчь из Москвы. Отец ребенка, пытаясь спасти малыша, спустился в колодец по боковому отверстию, но не смог вытащить его, и решил спрыгнуть на дно ямы, чтобы дождаться спасателей вместе с испуганным сыном.

"Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к спасению малыша, с которым в колодце уже находился отец. В начале спасательных работ было изъято перекрытие в верхней части колодца, преграждающее доступ вовнутрь. Спасатели спустились в колодец и через боковое отверстие крепости освободили ребенка из подземного заключения", - сообщили в пресс-службе.

Врачи "скорой помощи" не обнаружили у ребенка внешних повреждений, но состояние малыша было не стабильным, наблюдалось пониженное кровяное давление, вялость, что могло быть вызвано стрессом. Ребенок на данный момент доставлен в травмпункт горбольницы Керчи для полного обследования, поскольку падение почти с десятиметровой высоты может стать причиной внутренних травм.