ДТП в Сумах: водителя грузовика насквозь проткнул шлагбаум

В Сумах в результате дорожно-транспортного происшествия водителя грузовика насквозь проткнул ограждающий шлагбаум.

Как передает корреспондент УНИАН, на линию «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на выезде из города: при неизвестных обстоятельствах грузовой автомобиль КАМАЗ, который двигался со стороны села Токари, столкнулся с ограждающим шлагбаумом. Вследствие этого металлическая труба пробила кабину грузовика и прошла сквозь тело водителя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС в Сумской области, свидетели аварии, которые прибежали на помощь, ничем помочь пострадавшему не смогли. По тревоге на место прибыло отделение МЧС.

Несмотря на то, что счет шел на секунды, действовать необходимо было взвешенно и осторожно. После оказания врачами «скорой» мужчине, который находился в тяжелом состоянии, неотложной медицинской помощи, спасатели начали операцию по его освобождению. Чтобы не нанести водителю еще большие повреждения, спасители зафиксировали трубу руками и с помощью специального инструмента отрезали метровый обломок, который находился в пострадавшем. После этого его удалось осторожно изъять из автомобиля и перенести в карету «скорой помощи». Мужчина был срочно госпитализирован.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествиия выясняют работники Госавтоинспекции. Не исключено, что шлагбаум развернуло на дорогу резким порывом ветра.