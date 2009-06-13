Саудовская принцесса крупно задолжала в Париже

Владельцы парижского магазина одежды Key Largo подали в суд на саудовскую принцессу Маху аль-Судаири, сообщает 12 июня AFP. В иске говорится, что жена министра внутренних дел Саудовской Аравии задолжала за покупки 89 тысяч евро (примерно 126 тысяч долларов).

Сообщается, что общая сумма долгов принцессы может достигать нескольких миллионов евро. Владельцы одного из парижских ювелирных магазинов собираются в ближайшее время также обратиться в суд, чтобы получить от принцессы плату за сделанные год назад покупки.

Принцесса также была клиенткой магазина дорогого нижнего белья "Aux caprices de Lily". В этом бутике она пока не оплатила счета на сумму не менее 70 тысяч евро.

Журналистам не удалось найти принцессу, чтобы взять у нее комментарии по поводу предстоящего суда, однако по некоторым данным, в Париже она проживает в дорогом отеле George V, которым владеет ее племянник, принц Авалид бин Талал.

Адвокат подавшего в суд магазина заявил, что принцессу может защитить от судебного преследования дипломатический иммунитет.

Лента.ру