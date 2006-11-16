Пилот ранил 21 пассажира

В четверг в небе над Южной Кореей чуть не столкнулись два авиалайнера. Как сообщил представитель авиакомпании Far Eastern Air Transport, Boeing-757С вылетел из Тайбэя и уже готовился к посадке на южнокорейском острове Чеджу, когда по курсу воздушного судна оказался другой самолет. Чтобы избежать катастрофы, сообщает Газета.ру, пилот принял решение о резком снижении.

Вскоре лайнер благополучно приземлился. Прибытия рейса уже ожидали медицинские службы аэропорта: из-за того, что авиалайнер неожиданно «нырнул», 21 пассажир получил ранения. Дело в том, что требования пристегнуть ремни на борту к моменту резкого снижения еще не прозвучало. Самолёт сильно тряхнуло, накренило, многие не смогли удержаться на местах. Пассажиры были госпитализированы. У нескольких человек диагностированы серьезные переломы конечностей и ребер. Многим из пассажиров требуется психологическая помощь.

По данным местных властей, среди пострадавших нет иностранцев, в больнице находятся только граждане Тайваня. Всего рейсом EF 306 летели 129 пассажиров.

Поначалу представители авиационных властей объявили, что самолет попал в зону турбулентности. И только позже выяснилось, что полет едва не закончился трагедией. В Far Eastern Air Transport подчеркивают, что техническое состояние авиалайнера не имеет никакого отношения к произошедшему.

В аэропорте острова Чеджу не смогли сообщить, какой лайнер и почему оказался на одном маршруте со счастливо избежавшим аварии самолетом. Власти Тайланда от комментариев по поводу чуть было не произошедшей катастрофы пока воздерживаются.