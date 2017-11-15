В Харькове пройдет Форум Инициатив инфраструктурной программы "Строим будущее вместе"

В среду, 15 ноября во время Форума представители местных органов власти и неправительственных организаций Харьковщины совместно с представителями немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH представят практические результаты совместных проектов в сфере интеграции внутренне перемещенных лиц и укрепления потенциала принимающих их общин. Кроме того, участники дискуссии выскажут свое видение реализации таких проектов до 2019 года.

Пресс-брифинг состоится с 9:00 до 9:30.

Место проведения: 2-й этаж, фойе Бального Зала отеля «Премьер Палас», г. Харьков, проспект Независимости, 2

Официальные спикеры пресс-брифинга:

- Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации;

- Сергей Чернов, председатель Харьковского областного совета;

- Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы;

- Сабине Мюллер, региональный директор GIZ Украина и Беларусь.

Совместные проекты по усовершенствованию общественной инфраструктуры, поддержанию мощностей государственных учреждений, улучшению социальной интеграции и их результаты, которые были достигнуты за последние два года, расскажут:

- Игорь Лупандин, руководитель пресс-службы Главного Управления Государственной Службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области;

- Николай Бакшеев, городской голова г. Первомайский;

- Евгений Козырев, координатор Молодежного Хаба «Кладовка» (г. Первомайский).

За аккредитацией и дополнительными вопросами обращайтесь в пресс-службу ІІПУ: Семянистий Дмитрий, 066-707-90-93, dmytro.semianystyi@giz.de, Макрушин Андрей andrii.makrushyn@giz.de 097-116-88-49.

Справка:

Инициативы инфраструктурной программы для Украины (ИИПУ) финансируются немецким правительством и выполняются Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основная цель Инициатив – оказание поддержки Украине для преодоления кризиса на востоке страны. ИИПУ внедряют проекты для решения наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается страна и ее население из-за увеличения количества внутренне перемещенных лиц (ВПО) из восточных областей.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития. Приоритетными направлениями немецкого сотрудничества с Украиной являются: демократия, гражданское общество, государственное управление, децентрализация, энергетика и устойчивое экономическое развитие. Кроме приоритетных направлений немецкое сотрудничество охватывает, в частности, поддержку преодоления кризисных ситуаций на востоке Украины, а также сотрудничество в области предотвращения ВИЧ/СПИД.