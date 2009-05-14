О чем не упоминают российские «специалисты по Голодомору»

«Этнографический материал будет изменен», – сказал уполномоченный ОГПУ по Украине… Украинские крестьяне должны быть замкнуты в голодное гетто…

В украинских медиа в последнее время часто выступают пророссийские политики, рьяно отстаивающие идею, что Голодомор Украины 1932–1933 годов – это не более чем одна из сторон общего голода, свирепствовавшего на территории Советской России. Они уверяют нас, что в искусственно созданном Сталиным голоде в Украине не было «ничего личного» по отношению к Украине. Просто совпало: неурожай плюс индустриализация.

Я бы хотел в двух словах возразить этим господам. И привести общеизвестные, но замалчиваемые факты, подтверждающие, что именно украинское крестьянство было целью Голодомора. Сталин ненавидел Украину, потому что ее существование угрожало созданному им якобы марксизму. В письме 11 августа 1932 года к Кагановичу Сталин написал, что считает, что украинские националисты, которые работают вместе с польскими шпионами, готовят отделение Украины от Советского Союза и что Украинская партия превращается в «карикатуру парламента». Он резко заявил: «Если мы не начнем исправлять ситуацию в Украине, мы можем потерять Украину». С письмом был ознакомлен особо уполномоченный ОГПУ по Украине Всеволод Балицкий, который как раз был направлен в Украину, чтобы выполнять план хлебозаготовок. Напомним, что именно Балицкий, прославившийся расстрелами без судов, провел волну убийств и арестов украинской интеллигенции. Он возглавил комиссию по введению паспортов, поводом чему послужила "необходимость отчистить крупные города от лишних и антиобщественных элементов". В результате появилось постановление СНК от 28 апреля 1933 года, по которому запрещено выдавать паспорта крестьянам, что полностью закрыло им возможность уйти из деревни.

Также хотел бы вспомнить и секретную резолюцию Центрального комитета от 14 декабря 1932 года относительно конфискации зерна. Становится совершенно очевидной связь между конфискацией продовольствия и наступлением на «украинский национализм». Согласно резолюции кампания сбора продовольствия должна быть усиленной, в то время, как партия очищалась бы от «контрреволюционных элементов» и, в частности, от “буржуазных националистов” в украинской Компартии. Декрет также требовал русификации образования и прессы в Кубани.

Финальным раундом можно считать новогоднюю телеграмму, посланную Сталиным 1 января 1933 года коммунистическим лидерам Украины. В ней требовалось, чтобы все в колхозах были проинформированы о том, что: если люди откажутся от хлеба, который они скрывают, они не будут преследуемы; если они будут продолжать скрывать хлеб, они столкнутся с самыми строгими методами наказания, которые детально описаны в Законе от 7 августа 1932 года, известном как «закон пяти колосков», в котором говорится, что крестьяне будут расстреляны.

Это, возможно, наиболее страшная по своим последствиям телеграмма за всю историю Украины. Первый пункт показывает, что весь хлеб изымается из Украины. Однако второй пункт адресован тем крестьянам, которые не отказывались от своего хлеба и которые, в сущности, составляли подавляющее большинство.

Как можно выяснить, скрывают ли люди хлеб или нет? Единственный путь – искать. Если в течение поискового рейда не было найдено ни одного куска хлеба, то конфисковались другие продукты. Основанием для этого были так называемые «естественные штрафы» и закон, в котором шла речь о конфискации мяса и картофеля. Однако были забраны все съестные запасы. Телеграмма Сталина инициировала массовое воровство у украинских крестьян всего продовольствия. Огромное число показаний очевидцев собранных от украинцев, переживших Голодомор, доказывают, что политика преднамеренного голодания конфискацией всего продовольствия была осуществлена в Украине с начала 1933 года.

В принципе все директивы, приказы и постановления от 1932–1933 годов как ЦК, так и ЦК КП(б)У были направлены на уничтожение украинского крестьянства, украинских интеллектуальных сил и украинского самосознания. Приказом от 5 декабря 1932 года Всеволод Балицкий обязывал подчиненных осуществить «незамедлительный прорыв, изобличение и разгром контрреволюционного повстанческого подполья, нанесение решительного удара по всем контрреволюционным кулацко-петлюровским элементам, которые активно противодействуют и срывают основные меры советской власти и партии на селе». Приказом от 6 декабря этого же года осуществляется занесение на «черную доску» сел, которые злостно саботируют хлебозаготовки. Так и продолжалось два года, одними актами советская власть боролась с «контрреволюцией и националистическим подпольем», другими – вводила правила трудового распорядка в колхозах, которыми устанавливался жесткий контроль и практиковались карательные санкции за невыход на работу и запрещалась работа вне колхоза без разрешения его правлении. Одними приказами сталинский режим ставит задачи по агентурно-оперативной работе, чтобы «не дать вернуть на Украину капиталистический строй». Другими же указами власть запрещает крестьянству выдавать паспорта и не допускает выезда в другие районы. Украинские крестьяне должны были быть закрыты в голодное гетто.

Вероятно, фраза, приписываемая одному из коммунистических лидеров, на выступлении в Харьковской области в 1934 году, что «голод в Украине был навеян, чтобы уменьшить число украинцев, заменяя покойников людьми из других частей СССР, и таким образом, отбросить наименьшую мысль о любой украинской независимости» не имеет документального подтверждения. Но зато общеизвестной является реплика Всеволода Балицкого, высказанная в беседе с итальянским дипломатом. Один из проводников политики по Украине в период организации Голода, в частности, сказал: «Этнографический материал будет изменен».

Виткрофт и Девис, два западных исследователя, которые считают, что Голодомор является геноцидом, основывают свой взгляд на том факте, что некоторое продовольствие поставлялось крестьянам в начале 1933 года. Фактически продовольствие было «одолжено» крестьянам, которые могли принимать участие в весенней посевной кампании. Какое-то количество зерна должно было просто облегчить жизнеспособность ограниченного количества крестьян, чтобы поддерживать непрерывность сельскохозяйственного цикла. Павел Постышев, возглавлявший ЦК КП(б)У, объяснил, что помощь, которая предоставлялась в больницах, должна служить для тех, кто мог быстро вернуться к работе, других – оставляли умирать.

Мы знаем, что миллионы украинцев были убиты с целью уничтожения нации как отдельного политического объекта, но все еще находятся люди, пытающиеся дебатировать этот вопрос. Советская демографическая статистика показывает, что во время Голодомора умерло от 3,8 до 4,5 миллионов человек. Новые исследования говорят о 8 миллионах.

Можно, конечно, утверждать, что крестьянство пострадало от голода не только на украинских этнических территориях. И что спорадические образцы «естественных штрафов», когда у крестьян отбирали все продукты, применялись в том числе в некоторых областях России, поскольку Сталин имел целью подавить любое сопротивление коллективизации.

Но только в Украине политика преднамеренного голодания комбинировалась с подавлением национальной культуры и запретами на передвижение граждан. Огромные масштабы и преступная цель Голодомора в настоящий момент несомненны.

Стив Комарницкий, Лондон, специально для УНИАН