Городской стиляга с характером путешественника: 5 причин купить новый Subaru XV

Встречайте в Украине, готовый к путешествиям и развлечениям, полностью обновленный, стильный городской кроссовер Subaru XV уже в официальной дилерской сети Субару.

Обновленный Subaru XV сохранил свои достоинства и приумножил их благодаря революционной системе безопасности EyeSight.

Полностью обновленный

С точки зрения дизайна Subaru XV сохранил преемственность и внешне очень похож на предыдущую модель. Но технически - это совершенно другой автомобиль.

Subaru XV стал первым авто, сконструированным на новой платформе Subaru Global Platform, призванной повысить одновременно комфорт, управляемость и безопасность.

Благодаря использованию новых сортов высокопрочной стали, кузов Subaru XV стал на 70% жестче. Это позволяет автомобилю быть более точным в управлении, но также распределяет резонанс по корпусу, снижая вибрации, ощутимые в салоне. Проще говоря, Subaru XV предлагает комфорт и тишину во время движения, присущие автомобилям более высокого класса.

Настоящий Subaru

Масштабное обновление платформы сочетается с классическими технологиями, обеспечившими Subaru популярность: оппозитным мотором Subaru Boxer, симметричным полным приводом, режимом X-Mode и внедорожным клиренсом 220 мм.

Максимально безопасный

Система Subaru EyeSight оснащена стереокамерой с двумя объективами, которая работает по принципу человеческого зрения. Ее дальность, точность и скорость реакции превышают показатели схожих систем, работающих на основе радаров.

EyeSight не заменяет водителя и не отбирает у него контроль над автомобилем. Она помогает бороться с человеческими ошибками и усталостью. Благодаря зоркому “зрению” она предсказывает опасности прежде, чем водитель успевает заметить их.

Система помощи водителю EyeSight при помощи таких функций, как предаварийный механизм торможения, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, предупреждение о начале движения автомобиля, следующего впереди автомобиля, предаварийное управление дроссельной заслонкой может не только предупредить об опасности, но и помочь водителю избежать ее.

Стильный внутри

Стремительная внешность кроссовера дополняется ультрасовременным интерьером. Отличительной чертой нового Subaru XV является высокое качество отделки салона, свойственные автомобилям более высокого класса. Сиденья с развитой боковой поддержкой останутся комфортными даже при весьма динамичной езде.

Управление всеми критически важными функциями доступно прямо на руле, оперативная информация выводится на многофункциональный экран, а 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы позволяет с удобством управлять разнообразным контентом, в том числе и подключать смартфоны на iOS и Android.

Вполне доступный

Хотя конкуренция на рынке кроссоверов велика, Subaru XV за свою цену выглядит выигрышно на фоне конкурентов.

В базовой комплектации без EyeSight за 740 тыс. грн Subaru XV предлагает полный привод с режимом X-Mode и динамичную, но экономичную связку из 2-литрового мотора и вариатора. Двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и камера заднего вида делает автомобиль весьма комфортным.

Комплектация с EyeSight обойдется всего в 770 тыс. грн.

Даже в топовой комплектации за 840 тыс. грн Subaru XV остается выгодным предложением, поскольку авто с подогревом руля, электроприводом сидений и системой аналогичной EyeSight за эти деньги не предложит никто.

Узнать больше о Subaru XV можно на xv.subaru.ua