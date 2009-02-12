ГАИ Крыма проверит маршрутки и автобусы

С 12 по 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Крыма операцию «Перевозчик-2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, в ходе операции у водителей общественного транспорта проверят документы на право перевозить людей, а также исправность автобусов.

При выявлении на маршруте технически неисправных автобусов, согласно статье 37 Закона Украины «О дорожном движении», эксплуатация транспортного средства будет запрещена, а водителя привлекут к административной ответственности.

При проверке технического состояния маршрутных такси и автобусов сотрудники ГАИ обратят особое внимание на исправность запасного выхода в транспорте, укомплектованность огнетушителями, на факты установления дополнительных пассажирских мест и баллонов для работы на газовом топливе.

Помимо этого, в ходе операции «Перевозчик-2009» будет организована проверка соблюдения водителями Правил дорожного движения.

«В случае выявления грубых нарушений ГАИ подготовит представления для лишения перевозчиков лицензий на право осуществлять пассажирские перевозки», говорится в сообщении.