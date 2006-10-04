Без секса можно заболеть
Невротизация, воспаление, простатит...
Еще древнекитайские трактаты утверждали, что секс способен вылечить очень многие болезни. Но современная медицина пошла дальше. Оказывается, что без секса можно даже запросто заболеть.
Если в период вынужденного или добровольного воздержания вас преследуют постоянные мысли о сексе, сильное возбуждение, то через два месяца от застоя крови у женщин может начаться невротизация, воспаление придатков и яичников, а у мужчин уже через 10 дней снижается подвижность сперматозоидов.
Те мужчины, кому за 60, вообще рискуют при подобных "нервных" обстоятельствах узнать об импотенции не понаслышке. Воздержание особенно вредно мужчинам с больной простатой - у них может развиться хронический простатит.
Для профилактики простатита и для предотвращения импотенции, мужчине от 30 до 50 лет нужно заниматься сексом 1-3 раза в неделю, если мужчине за 60 - 1-2 раза в неделю.
Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет рекомендуется придаваться любовным утехам от 1 до 7 раз в неделю.
Корреспондент.net по материалам Medicus