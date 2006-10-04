Без секса можно заболеть

Еще древнекитайские трактаты утверждали, что секс способен вылечить очень многие болезни. Но современная медицина пошла дальше. Оказывается, что без секса можно даже запросто заболеть.

Если в период вынужденного или добровольного воздержания вас преследуют постоянные мысли о сексе, сильное возбуждение, то через два месяца от застоя крови у женщин может начаться невротизация, воспаление придатков и яичников, а у мужчин уже через 10 дней снижается подвижность сперматозоидов.

Те мужчины, кому за 60, вообще рискуют при подобных "нервных" обстоятельствах узнать об импотенции не понаслышке. Воздержание особенно вредно мужчинам с больной простатой - у них может развиться хронический простатит.

Для профилактики простатита и для предотвращения импотенции, мужчине от 30 до 50 лет нужно заниматься сексом 1-3 раза в неделю, если мужчине за 60 - 1-2 раза в неделю.

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет рекомендуется придаваться любовным утехам от 1 до 7 раз в неделю.

Корреспондент.net по материалам Medicus