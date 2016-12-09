Традиции меняются, побеждают инновации. "Хортиця" – в тройке мировых лидеров

По результатам рейтингов, в 2016 году «Хортиця» обогнала другие украинские водочные бренды по уровню продаж и стала самой продаваемой водкой из Украины в мире. При этом она четвертый год подряд вошла в тройку глобальных водочных брендов и единственная в тройке лидеров показала рост продаж.

Как отмечают эксперты, сегодня потребители отдают предпочтение тем брендам, которые воплощают в жизнь инновации и мировые тренды. За последний год «Хортиця» предложила инновационные решения в производстве и дизайне продукта, чего не сделала ни одна другая торговая марка крепкого алкоголя. Вся продукция «Хортиця» начала выпускаться из спирта нового поколения «Пшеничная слеза» на основе пшеницы. Бутылка была оснащена эксклюзивным дозатором с серебряным эффектом металлизации, разработанным итальянскими инженерами. Он служит еще одной степенью защиты продукта и улучшает его свойства. Таким образом, меняя традиции, «Хортиця» заняла лидерскую позицию в мировых алкогольных рейтингах.

Что касается украинского алкогольного рынка, то категория водки в 2016 году просела на 20%. Так, по оценкам операторов рынка, самое большое падение было у водки «Хлебный дар», которая за 10 месяцев потеряла порядка 30% продаж. Эксперты объясняют это тем, что торговая марка устарела в восприятии украинских потребителей. В 2017 году для того, чтобы оставаться интересными для покупателей, брендам придется активно искать новые актуальные решения и качественно реализовывать их в своих продуктах – подчеркивают эксперты.