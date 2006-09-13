В России судят украинца, назвавшего в Интернете русских кацапами

11 сентября в Советском районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела о разжигании межнациональной вражды в Интернете. За распространение на одном из форумов мировой сети идей о превосходстве украинцев над русскими жителю Академгородка Тарасу Зеленяку грозит до двух лет лишения свободы.

Сам подсудимый отказался от авторства комментариев, из-за которых его провайдер обратился в правоохранительные органы.

Судебное заседание началось с установления анкетных данных подсудимого. Когда председательствующая на процессе судья Алла Гараева поинтересовалась гражданством обвиняемого, 36-летний Тарас Зеленяк сказал, что россиянином себя не считает. От российского гражданства он якобы отказался еще в 1999 году. Тогда он заявил об этом сотрудникам милиции, когда они по поручению военкомата пришли узнать, почему Зеленяк не встает на воинский учет.

Как следует из оглашенного обвинительного заключения, с января 2005 года пользователь Интернета Тарас Зеленяк под ником novosibirsk-2 оставлял на русскоязычном форуме украинского сайта www.proua.com свои комментарии к различным событиям общественно-политической жизни в России и Украине. Представители прокуратуры утверждают, что в комментариях господина Зеленяка красной нитью проходит мысль о «превосходстве украинского народа над русским», они пропагандируют ненависть к русским, изобилуют словами «москаль», «кацап». «Кто же будет в мусульманской республике русское свинство терпеть?» – привели среди прочего следователи высказывание Тараса Зеленяка о событиях в Чечне.

В начале этого года компания-провайдер «Первая миля», услугами которой пользовался Тарас Зеленяк для выхода в Интернет с домашнего компьютера, обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу пропагандистской деятельности одного из своих пользователей. В феврале по материалам Новосибирского УФСБ прокуратура Советского района возбудила дело по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды»). Тараса Зеленяка задержали. Следователи изъяли из его квартиры системный блок компьютера, в котором хранились комментарии его хозяина. Лингвистическая экспертиза признала их оскорбительными.

Обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу. Как отметил помощник прокурора Советского района Сергей Самулин, специалисты обратили внимание на его «постоянное чувство отверженности и стремление продемонстрировать свою оригинальность». Психиатры никаких отклонений у Тараса Зеленяка не обнаружили.

Когда обвинительное заключение было оглашено, подсудимый заявил, что докажет свою невиновность в судебном следствии. Свое авторство комментариев, которые стали предметом судебного разбирательства, он отрицал. Доказать его, как считает защита, можно лишь изъяв сервер информационного портала. В связи с тем, что вызванные свидетели по делу в суд не явились, Алла Гараева объявила в слушаниях перерыв до 4 октября.

От «Обкома»: Это замечательный пример, когда украинские правоохранительные органы просто обязаны всех пророссийских шовинистов за публитчные высказывания отправить гнить в полесские болота. И это будет правильно. Нужно только равняться на российских «братьев».

КоммерсантЪ, 12 сентября 2006, 11:55

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