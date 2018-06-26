Украинского патриота окацапили

Новосибирца судят за разжигание национальной ненависти к русскому народу. Украинец по национальности, сын известного ученого чувствовал себя отверженным в своей среде и на украинском интернет-форуме призывал вывезти всех кацапов на Новую землю как нацию «дебилов и уродов».

В понедельник в суде Советского района Новосибирска начался процесс по уголовному делу о разжигании национальной розни в интернете. Подсудимый – 36-летний житель Академгородка Тарас Зеленяк. Коренной новосибирец, но украинец по национальности, сын известного ученого Сибирского отделения РАН Тадея Зеленяка (уроженца Львова), он активно выступал против русского народа на форуме одного из украинских сайтов. Участники интернет-дискуссии, неоднократно требовавшие от модератора заблокировать доступ для Зеленяка, дождались в итоге того, что интернет-провайдер сам написал заявление на своего пользователя в ФСБ.

Зеленяк, выступая под ником Новосибирск-2, всячески принижал достоинство русского народа, возвышая «природное превосходство украинцев».

По данным прокуратуры Советского района, еще в 2004 году Зеленяк заключил договор о предоставлении интернет-услуг с новосибирской фирмой «Первая миля». С января 2005 года пользователь стал не просто интересоваться политической ситуацией на Украине, но и активно участвовать в дискуссиях на украинских форумах. В частности, особый след он оставил на двуязычном форуме сайта www.proua.com, где красноречиво рассуждал о различных событиях общественно-политической жизни в России и на Украине. По словам представителей прокуратуры, в комментариях Зеленяка красной нитью проходила мысль о «превосходстве украинского народа над русским», пропаганда ненависти к русским, не говоря уже о том, что русские в его сообщениях назывались не иначе как «москали» и «кацапы».

Как сообщил следователь Советской прокуратуры Максим Мозоляк, который вел дело Зеленяка, пересказывать выражения подсудимого нет необходимости, чтобы лишний раз не тиражировать их. Но корреспонденту «Газеты.Ru» не составило большого труда найти их на форуме сайта. «Русские – нация тупых рантье, бредящих своей исключительностью, – так звучат самые безобидные высказывания Новосибирска-2. – Годы ленинской селекции, десятилетия беспробудного пьянства и вырождения деревень, постоянно ухудшающаяся демографическая ситуация нанесли русскому генофонду невосполнимые потери. Напрашивается неутешительный вывод: русские – нация дебилов и убийц». «Пересилим всех кацапов на Новую землю, я даже готов пинка им под зад отвесить», – предлагал Зеленяк.

Его персона быстро вызвала негативную реакцию у большинства других посетителей форума. Многие неоднократно обращались к модераторам форума с просьбой закрыть доступ для IP Новосибирска-2. Тем не менее новосибирец продолжал участвовать в дискуссиях и, как говорится в обвинительном заключении, «использовал в своей речи слова, выражения, сравнения и оценки провокационного характера, не допускающие двоякого толкования и направленные на оскорбление чувства национального самосознания русского человека». Согласно информации, предоставленной «Газете.Ru» в прокуратуре Советского района, Зеленяк неоднократно и умышленно допускал такие негативные выражения в адрес русских.

Впрочем, новосибирец мог бы и дальше разжигать национальную рознь в интернете, если бы не его провайдер.

В начале этого года компания «Первая миля» обратилась к силовикам с заявлением по поводу высказываний своего пользователя, а в феврале по материалам Новосибирского УФСБ прокуратура Советского района возбудила дело по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды»). Зеленяка задержали. Следователи изъяли из его квартиры системный блок компьютера, в котором хранились все комментарии, сделанные на форуме. Филолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что выражения, использовавшиеся Зеленяком, содержат пренебрежительное отношение к русским, хотя нецензурных слов в них почти нет. Кроме того, обвиняемого подвергли психолого-психиатрической экспертизе, которая показала, что он вменяем, но испытывает «постоянное чувство отверженности со стремлением продемонстрировать свою оригинальность».

Подготовив материалы уголовного дела, прокуратура передала его в суд. Как заявил в понедельник журналистам прокурор Сергей Самулин, доказательную базу, собранную во время предварительного следствия, он считает достаточной. «Данное дело можно считать редким, так как мы впервые рассматриваем случай публичного выражения национальной розни через интернет», – цитирует слова Самулина «Интерфакс».

На первом судебном заседании Зеленяк отказался признать себя гражданином России, несмотря на то что никакого другого паспорта, кроме российского, у него нет.

Он пояснил, что еще в 1999 году к нему по поручению военкомата пришли милиционеры узнать, почему Зеленяк не встает на воинский учет. Тогда он заявил им, что не считает себя россиянином и не собирается выполнять свой воинский долг перед Россией. А при обмене паспортов он якобы потребовал оставить ему советский документ, но его признали недействительным, и Зеленяку «пришлось получить паспорт с указанием российского гражданства».

Что касается высказываний, Зеленяк заявил о том, что они ему не принадлежат. И, похоже, доказать его авторство действительно будет не так просто. Как утверждает защита, для этого необходимо как минимум привлечь к разбирательству владельцев украинского портала. Правда, пока районная судья Алла Гараева сочла необоснованными заявление подсудимого насчет того, что в материалах дела не хватает документов о регистрации украинского сайта. Ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру было отвергнуто, но, так как вызванные свидетели в суд не явились, в слушаниях был объявлен перерыв до 4 октября.

Максимальное наказание, которое грозит Зеленяку по предъявленным обвинениям, – это лишение свободы на срок до двух лет. Его бывшие собеседники по форуму восприняли эту новость по-разному. «Ну вот и возмездие», – порадовался один из участников форума. «Да уж, свобода слова в России пошла далее некуда, – ответил другой. – А вот интересно, россиян за пренебрежение к украинцам судить будут?»

Семен Столяров, Екатерина Смирнова, Газета.ru

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