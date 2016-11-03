Круглый стол "Какими будут последствия обнародования е-деклараций?"
3 ноября (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Какими будут последствия обнародования является-деклараций?"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Является ли е-декларирование легализацией имущества?
Несут ли чиновники ответственность за нарушение налогового законодательства?
Какие социальные и психологические последствия будет иметь первый этап е-декларирования в Украине?
Декларирование доходов госслужащих: опыт стран ЕС.
Участники круглого стола:
Виктор Чумак, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины;
Олег Покальчук, социальный психолог;
Виталий Портников, журналист.
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
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