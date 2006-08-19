Из-за взрывов снарядов экстренно остановлен поезд «Севастополь-Донецк»

Сегодня около 15.30 неподалеку от станции Федоровка (в районе Мелитополя) экстренно остановлен поезд N48 "Севастополь-Донецк".

Как сообщил корреспонденту УНИАН по мобильному телефону один из пассажиров этого поезда, по радиосвязи было объявлено, что поезд остановлен в связи с тем, что где-то недалеко "рвутся снаряды". Также было объявлено, что поезд повернет назад - на станцию Джанкой, а затем поедет в Донецк уже через Запорожье.

Когда поезд окажется в конечной точке своего следования, никто пассажирам сказать пока не может. Ясно только, что сегодня в положенное время (по графику - в 21.50) поезд в Донецк не прибудет.

По состоянию на 16.40 поезд N48 все еще стоял.