Из-за взрывов снарядов экстренно остановлен поезд «Севастополь-Донецк»
17:05, 19 августа 2006Разное
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Когда он прибудет в Донецк неизвестно
Сегодня около 15.30 неподалеку от станции Федоровка (в районе Мелитополя) экстренно остановлен поезд N48 "Севастополь-Донецк".
Как сообщил корреспонденту УНИАН по мобильному телефону один из пассажиров этого поезда, по радиосвязи было объявлено, что поезд остановлен в связи с тем, что где-то недалеко "рвутся снаряды". Также было объявлено, что поезд повернет назад - на станцию Джанкой, а затем поедет в Донецк уже через Запорожье.
Когда поезд окажется в конечной точке своего следования, никто пассажирам сказать пока не может. Ясно только, что сегодня в положенное время (по графику - в 21.50) поезд в Донецк не прибудет.
По состоянию на 16.40 поезд N48 все еще стоял.
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