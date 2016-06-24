24 июня празднование Купала по древнему обычаю
Детский лагерь «Казацкая Крепость» приглашает в гости!
В программе мероприятия:
Купальское действо на берегу живописного озера:
плетение венков, конкурс на лучший венок;
изготовление Марены и Купальницы;
добывание живого купальского огня (без спичек), купальская ватра;
гадание на венках;
пускание огненного колеса;
сожжение Марены;
соревнования воспитанников лагеря «кто лучший?» - девушки против парней;
пение и хороводы;
сбор волшебного купальского зелья, которое вы сможете забрать с собой и которое станет оберегом для вашего дома на весь год;
экскурсия казацким лагерем;
угощение кулешом и другими блюдами казацкой кухни.
Празднование состоится в Детском лагере «Казацкая Крепость»
(с. Плескачовка Черкасской области, Смелянского района).
Выезд журналистов из Киева 24 июня в 11:00, возвращение в этот же день.
Организаторы пресс-тура обеспечивают проезд в обе стороны и угощения.
Аккредитация журналистов по телефону: (067) 447 16 85, (050) 410 79 32, (044) 229-47-73
И на электронный адрес tabir@hopak.kiev.ua
Информация о Конкурсе на сайте: www.hopak.kiev.ua