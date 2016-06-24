24 июня празднование Купала по древнему обычаю

В программе мероприятия:

Купальское действо на берегу живописного озера:

плетение венков, конкурс на лучший венок;

изготовление Марены и Купальницы;

добывание живого купальского огня (без спичек), купальская ватра;

гадание на венках;

пускание огненного колеса;

сожжение Марены;

соревнования воспитанников лагеря «кто лучший?» - девушки против парней;

пение и хороводы;

сбор волшебного купальского зелья, которое вы сможете забрать с собой и которое станет оберегом для вашего дома на весь год;

экскурсия казацким лагерем;

угощение кулешом и другими блюдами казацкой кухни.

Празднование состоится в Детском лагере «Казацкая Крепость»

(с. Плескачовка Черкасской области, Смелянского района).

Выезд журналистов из Киева 24 июня в 11:00, возвращение в этот же день.

Организаторы пресс-тура обеспечивают проезд в обе стороны и угощения.

Аккредитация журналистов по телефону: (067) 447 16 85, (050) 410 79 32, (044) 229-47-73

И на электронный адрес tabir@hopak.kiev.ua

Информация о Конкурсе на сайте: www.hopak.kiev.ua