Конференция "Солидарность против коррупции"

16 мая 2016 г. Центр Солидарности и общественная организация «Трудовые инициативы» в рамках проекта «Глобальная трудовая программа» при поддержке Американского агентства по международному развитию (USAID) проводят конференцию «Солидарность против коррупции: Антикоррупционная деятельность профсоюзов: лучшие практики, опыт и перспективы».

Цель конференции - продемонстрировать уникальную роль и потенциал профсоюзов и правозащитных организаций в антикоррупционной деятельности. Профсоюзными активистами и экспертами общественных организаций будут проведены презентации по противодействию коррупции и их взаимосвязи с правом на свободу объединения. Участники обсудят состояние защищенности обличителей коррупции, другие аспекты мониторинга коррупции на местном и общенациональном уровнях и планах для новых кампаний по противодействию коррупции.

В конференции принимают участие:

Джеффри Паятт - чрезвычайный и полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине, Валерия Лутковская - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Шана Бадер-Блау - исполнительный директор Центра Солидарности, Тристан Масат – директор программ Центра Солидарности в Украине, Григорий Осовой - Председатель Федерации профсоюзов Украины, Михаил Волынец - Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народные депутаты Украины, представители дипломатических миссий иностранных государств в Украине, правозащитных организаций, профессиональных союзов, международных организаций, в том числе Transparency International.

Конференция состоится в конференц-зале отеля Radisson Blu по адресу: г. Киев, вул. Ярославов Вал, 22.

Начало регистрации участников конференции – 16 мая в 13.30, начало конференции в 14.00.

Для освещения работы конференции приглашаем средства массовой информации.

Предварительная аккредитация для представителей СМИ обязательна. Обращаться к Елене Михальченко по телефону + 38 063 136 8222 или по электронному адресу omykhalchenko@trudovi.org.