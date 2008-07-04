За поимку авторов граффити в Тернополе назначена денежная награда

В Тернополе за помощь в задержании лиц, которые разрисовывают фасады домов, будут платить вознаграждение в размере 100 необлагаемых налогом минимумов (1,7 тыс. грн).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Тернопольского городского совета 3 июля.

По словам секретаря горсовета Тараса БИЛАНА, таким способом мэрия рассчитывает прекратить уродование фасадов города. “Бывает, еще не закончили красить дом, а уже появляются надписи. Судя по тому, что их количество увеличивается, правоохранительным органам самостоятельно эту проблему не решить, без помощи общественности здесь не обойтись. Поэтому и возникла идея поощрить людей разоблачать тех злоумышленников, которые уродуют их город”, – сказал Т.БИЛАН.

Он также сообщил, что средства на данные цели будут выделяться из городского бюджета по статье “Другие расходы”. Чтобы получить вознаграждение, свидетель должен оперативно вызвать милицию или самостоятельно задержать нарушителя. На основе копии составленного админпротокола и копии заявления о нарушении исполком горсовета в 10-дневный срок будет принимать решение о выплате вознаграждения.

Т.БИЛАН заметил, что человек, который обратится к работникам милиции, сможет выступить свидетелем, что тоже облегчит документирование факта повреждения имущества города. “Потом мы будем публиковать в местных СМИ имена нарушителей и обстоятельства их задержания”, – отметил секретарь горсовета.

“Достаточно будет задержать 4-5 нарушителей, чтобы волна разрисовывания домов пошла на убыль, или вообще такие действия прекратились”, – считает он.

Т.БИЛАН также сообщил, что данное решение предусматривает вознаграждение для всех, кто будет способствовать разоблачению лиц, наносящих ущерб городу.