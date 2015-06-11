А стоит ли ждать 3G?

О вступлении Украины в эру 3G сегодня говорят повсюду. Базовые услуги мобильной связи, такие как звонки и sms-сообщения, уже давно не исчерпывают потребности пользователей. Все активнее используются интернет-услуги, для которых технологии 3G — настоящее второе дыхание.

Существует мнение, что до 2015 года 3G связи в Украине не существовало. Однако это не отвечает действительности. С технологиями третьего поколения на сегодня уже работают три оператора: Интертелеком, PEOPLEnet и 3mob. Крупнейшим из них является Интертелеком, который имеет статус национального оператора. Территория покрытия Интертелеком 3G охватывает более 14 тысяч населённых пунктов, в которых проживает 82% населения страны.

Зимой 2015 года в престижный клуб 3G вступили три GSM-оператора: Астелит (ТМ life:)), Киевстар и МТС-Украина. С апреля началось тестирование их 3G-сетей в некоторых городах и рекламная активность по всей стране. Чего в реальности стоит ожидать абонентам от 3G-интернета «GSM-тройки»?

Наиболее волнующий вопрос — это стоимость новых услуг. Абоненты ждут ассортимента безлимитных предложений по разумной цене. К этим ожиданиям стоит отнестись с определенной долей скептицизма. GSM-операторы на данном этапе вынуждены использовать «пакетные предложения», когда абоненты платят за строго определённый объем услуг.

«GSM-тройка» пока не способна конкурировать со старожилами рынка в доступности тарифов. Сравнение даже самых скромных базовых тарифов показывает различия цен операторов. Так, линейка 3G-тарифов Интертелеком с ежемесячной абонплатой начинается от 50 грн./мес. за 1500 Мб на скорости до 14,7 Мбит/с с последующим неограниченным доступом на минимальной скорости. У Life:) самое бюджетное предложение, тариф "S", обойдётся в 55 грн./мес., за которые абоненты получат всего лишь 750 МБ без какого-либо безлимита. Самый доступный из новых тарифов Киевстар предлагает за 40 грн./мес. всего 500 МБ пакетного трафика.

С такими тарифами свобода действий абонентов того же Интертелеком не ограничена просмотром веб-страниц и социальных сетей. Скорость 3G интернета оператора позволяет смотреть онлайн фильмы и без проблем общаться по видеосвязи в приложениях. Для предоставления аналогичных возможностей абонентам GSM-операторов, как и для обеспечения покрытия в городах-миллионниках и областных центрах, потребуется некоторое время. В отличие от старожилов рынка 3G, GSM-операторы получили для работы частоты 2,4 ГГц. Для территориального охвата им понадобится вдвое-втрое больше базовых станций и, соответственно, денег по сравнению с частотами действующих 3G-операторов.

Ближайшие год-полтора наиболее оптимальным решением для абонентов GSM-сетей останется приобретение Wi-Fi-роутера с поддержкой скоростного стандарта CDMA Rev.B. При этом они получают максимальное покрытие, скорость и ассортимент дополнительных услуг с одной стороны и минимально возможные цены — с другой. Если предполагается только стационарное подключение, стоит взять на тестирование устройства Интертелеком или 3Mob. Людям с активным образом жизни, нуждающимся в максимальных возможностях можно посоветовать приобрести двухстандартный (CDMA + GSM) смартфон с подключением к сети Интертелеком.

Вернуться к вопросу об использовании сетей «большой тройки» можно будет только через некоторое время. Если же экономический кризис в стране будет нарастать, услуги CDMA-сетей могут так и не получит реальной альтернативы.