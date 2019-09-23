Михаил Шац со стендап-шоу «ШАЦ и МАТ» выступит в Киеве

27 сентября в Киев возвращается стендап-шоу Михаила Шаца «ШАЦ и МАТ». Гостей ждет целый вечер взрослого юмора с одним из лучших юмористов и настоящей звездой.

Истории Михаила Шаца искренние и честные – порой кажутся выдумкой, но поражают правдивостью. О семье, отцовстве, подростках, новом поколении, трендах и изменениях мира вокруг – все это весело, легко и с крепким словцом 27 сентября в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Михаил Шац – автор и ведущий популярных юмористических программ «О.С.П.-студия», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел», и youtube-проекта «Телевидение на коленке». Миниатюры и юмористические истории с его участием уже стали легендарными.

«ШАЦ и МАТ» – качественное стендап-шоу с жизненным и актуальным юмором, граничащее с театром. Вы гарантированно получите хорошие впечатления, положительные эмоции и безграничный запас шуток, чтобы делиться с друзьями. А лучше приходите на концерт с друзьями, ведь посмеяться вместе – сейчас бесценно!

Предупреждаем, что билеты на премьеру шоу разлетелись за неделю – не упустите свой шанс сейчас.

Купить билеты на шоу можно на сайте: http://bit.ly/2w2nAmg.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/669171633537393