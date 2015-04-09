Работники Google расскажут о технологиях, которые оптимизируют бизнес

16 апреля состоится всеукраинская встреча с работниками Google, а также ведущими участниками форумов Google Webmaster и Google Maps, партнером которой выступит компания "Небесна Криниця".

Цель встречи - рассказать о новых актуальных инструментах, возможностях и перспективах для бизнеса в Интернете. Среди спикеров и ведущих участников: работники Google - Андрей Липатцев и Мария Моева, SEO Интернет-магазина Repka.UA, тренер и консультант проекта Roma.net.ua - Роман Рыбальченко, SEO-оптимизатор - Антон Черевашко, автор блога Блоgгер - Вячеслав Варенья, экономист-маркетолог - Олег Костюкевич, региональный эксперт Google Map Maker - Евгений Карцан.

Организаторы обещают предоставить участникам не только полезные знания, но и ценные бонусы: SEO-аудит сайта ведущими участниками Google Webmaster, аудит контекстной рекламы Adwords, аудит настройки Google Analytics, редактирования и подтверждение предприятий на карте Google.

Встреча будет полезна для всех, кто хочет получить знания - "на сегодня и будущее". Личностное развитие и инвестиции в будущее - два важных принципа, которые поддерживает в своих сотрудниках компания "Небесна Криниця" - водный партнер мероприятия. Деятельность компании связана с обеспечением офисных работников качественной водой, что помогает поддержать высокую работоспособность.

Принять участие http://gmembers.com.ua/google-for-business-kiev-2015