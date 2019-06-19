В Киеве состоится масштабное событие в области здоровья, комплементарной и альтернативной медицины

22-23 июня 2019 года в Киеве состоится масштабный ивент PRO Альтернативная Медицина 2019, который объединит международную конференцию и выставку с участием украинских и европейских клиник, образовательные лектории, маркет полезных и эко-товаров.

Главными спикерами события станут всемирно известные специалисты Аюрведы Роберт Свобода (США) (американский писатель и Доктор Аюрведы, первый человек западного мира, который закончил колледж Аюрведы (в 1980) и получил лицензию на аюрведическую практику в Индии). А также Клаудия Уэлч (США) (доктор и практик восточной медицины, преподаватель и автор нескольких книг на тему медицины и Аюрведы), а также Дмитрий Скопинцев (основатель и главный врач аюрведической клиники Calendula (Венгрия), которая успешно работает в Европе уже более 20 лет.

Слушатели лектория смогут побывать на лекциях Геннадия Шабаса (руководитель ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса), Виталия Усенко (врач-анестезиолог, научный советник ПАО «Фармак », член УМЕС, магистр по управлению качеством), Виктора Мацышина (врач-невропатолог, главный врач Центра здоровья Аюрведа 192, учитель трансцендентальной медитации), Анны Бураго (президента Ассоциации иппотерапевтов Украины), Татьяны Гарник (доктор медицинских наук, профессор, член Международной европейской академии натуропатической медицины, научный эксперт комиссии фитопрепаратов Государственного экспертного центра МЗ Украины), Яна Тиана (учитель и практик трансцендентальной медитации) и другие.

Со спикерами и расписанием можно ознакомиться на сайте:

https://alter-expo.com.ua/

Альтернативная и комплементарная медицина широко используется в экономически развитых странах, а в некоторых даже является одной из отраслей здравоохранения не конкурируя с официальной, а дополняя ее.

Нетрадиционная медицина в мире занимает свою нишу и в некоторых странах является важной составляющей экономики. Взять хотя бы КНР или Индии, в которой развита практика Аюрведы.

Кроме того, некоторые методы альтернативной медицины (в частности Аюрведа) рекомендуются Всемирной Организацией Здравоохранения всем Европейским организациям здравоохранения как терапия и профилактика ряда заболеваний.

«Многие даже не хочет разбираться в видах альтернативной и комплементарной медицины, считая, что вся она сводится к уринотерапии или приложения листа подорожника к ране. Хотя к ней также относят иппотерапию и пет-терапии, положительное влияние которых изучается и подтверждается научно. Такие виды терапии помогают справиться со стрессами и посттравматическим синдромом, в наше время и в нашей стране актуально», – говорят организаторы события.

Где: Event Hall «Маячок» (Лютнева, 58А, г. Киев)

Когда: 22-23 июня с 10:00 до 20:00

Официальный сайт https://alter-expo.com.ua/

Аккредитация СМИ для свободного входа:

https://docs.google.com/forms/d/1i9LNqP9I2Q2dudfMWuuFq6_kQrfpOu9muAgUWPQXk3A/

Контакты для СМИ: 096 34 54 699 (Александра Останина), od.ostanina@gmail.com