Акция протеста «Паспорт добровольцу!» при участии Нацкорпуса

В четверг, 6 июня в 10.00 в Киеве возле Верховной Рады состоится акция протеста «Паспорт добровольцу!» при участии Национального Корпуса.

«Национальный корпус» будет требовать от депутатов принять законопроект №3433, который уже прошел первое чтение. Законопроект предусматривает упрощение процедуры получения украинского гражданства для добровольцев-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов другим государствам и миграционную амнистию.

Поэтому в четверг, 6 июня, мы будем требовать от властей принятия закона, который упростит получение гражданства!

Приглашаем всех неравнодушных украинцев присоединяться к нашей акции. Вместе будем требовать гражданство для тех, кто встал на нашу защиту в трудную минуту!

Приглашаем СМИ к освещению события.

Подробные требования:

1. Внести изменения в указ президента №215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности предоставлять «справку о несудимости», выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения поданных документов.

2. Создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства.

3. Ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских организаций.

По всем вопросам обращайтесь по телефону пресс-службы Нацкорпуса: 093 723 59 26 (Роман).

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