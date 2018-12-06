7-8 декабря в Киеве состоится Второй Украинский Женский Конгресс с участием Президентов Украины Петра Порошенко и Литовской Республики Дали Грибаускайте.

Мероприятие состоится по инициативе сопредседателей Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности» и при поддержке международных партнеров. Организатор - Общественная организация «Украинский Женский Конгресс».

Участники и участницы обсудят проблемные вопросы гендерной политики в Украине, мифы и стереотипы в отношении участия женщин в различных сферах общественной жизни, внедрение институциональных механизмов в отношении гендерного равенства и недискриминации в принятии управленческих решений.

Планируются следующие дискуссионные платформы:

• Украинские и мировые тренды в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин

• Как влияют международные обязательства на соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере безопасности: украинский и мировой опыт

• Расширение экономических возможностей для женщин, преодоление дискриминации на рабочем месте и в предпринимательстве.

• Особенности национальных стереотипов в отношении женщин и мужчин

• Мужчины в декрете и ответственное отцовство

• Наставничество и женское партнерство

Участники: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, Министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз, Министр образования и науки Лилия Гриневич, народные депутаты – сопредседателя Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности» Елена Кондратюк, Мария Ионова, Светлана Войцеховская, Алена Бабак.

К участию в Конгрессе приглашены представители исполнительной власти, международных организаций, посольств стран США, Великобритании, Швеции, Франции, Испании, Португалии, Канады, Норвегии, Литвы, активисты неправительственных организаций и общественные деятели, женщины – военные, предпринимательницы, а также мужчины, которые активно поддерживают гендерный паритет.

Время и место проведения: Киев, улица Набережно-Крещатицкая,1, Fairmont Grand Hotel, начало регистрации 8-30.

Аккредитация: до 18-00 6 декабря, анкета для регистрации СМИ – https://goo.gl/forms/nwxjdvMCaXO3rdtl2

Контактное лицо: пресс-секретарь Украинского Женского Конгресса в Киеве – Ольга Гришина, 067-466-74-94, press.womenua.today@gmail.com

Сайт Конгресса: http://womenua.today/