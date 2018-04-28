Выбираем лучшую собаку весны

28-29 апреля Кинологический Союз Украины в столичном МВЦ (Броварской пр-т, 15, п-ны 2, 3, ст. М. «Левобережная») проводит две Международные выставки собак «Золотые ворота – 2018» и «Украина-2018». Нынешнее кинологическое шоу будет как всегда зрелищным – почти 200 пород собак, около 4 тысяч участников со всего мира. Ведь после проведения КСУ успешного Евро Дог Шоу в прошлом году его организаторы не прекращая держат высокую выставочную планку.

Дог шоу порадует не только специалистов, но и широкую аудиторию ценителей собак. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки будут проходить соревнования и показательные выступления по различным видам кинологического спорта, в том числе по Фристайлу и Обидиенс. Событием выставок будет IX Международный конкурс грумеров «Ukrainian master groom 2018». Молодые кинологи продемонстрируют свои умения в конкурсе «Юный хендлер». Также посетители смогут увидеть шоу-программы, показательный урок по канистерапии и впервые (!) параспортивные игры с собаками для «особых» деток на детской «Площадке дружбы» и финальную соревновательную мезон-сцену с элитными собаками «Best in show». Для детей организаторы подготовили дополнительную развлекательную программу и много интересного.

Все это создаст атмосферу праздника для каждого, кто посетит выставки.

Международные выставки проводит Кинологический Союз Украины, Президентом которой уже много лет является Георгий Онищенко.

Вход для людей с ограниченными возможностями и детей до 7 лет – бесплатный.

Пресс-служба КСУ

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