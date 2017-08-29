ГФС с начала года выявила 1,6 тысячи неоформленных наемных работников

Государственная фискальная служба Украины с начала года при проверке субъектов хозяйствования выявила 1,6 тыс. наемных работников без официального оформления трудовых отношений.

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Как сообщается на сайте ГФС, по итогам проверок нарушения налогового законодательства установлены в 61% проверенных плательщиков, и в бюджеты доначислено свыше 250 млн грн налога на доходы физических лиц, около 89 млн грн единого социального взноса и почти 19 млн грн военного сбора.

Кроме этого, по результатам разъяснительной работы групп по вопросам легализации заработной платы и занятости при участии ГФС с работодателями в январе-июле дополнительно заключено около 23 тыс. трудовых договоров с наемными работниками, погашена задолженность по заработной плате в сумме 1,063 млрд грн, поступило 118,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 375,2 млн грн единого соцвзноса.

Также сообщается, что материалы по 40 компаниям, имеющим долговременную задолженность по выплате заработной платы, направлены в органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.