Гройсман обещает "снести" контролирующие органы, мешающие бизнесу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает "снести" контролирующие органы и другие структуры, которые создают давление на бизнес.

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Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в пятницу.

"Злоупотребления со стороны чиновников, монополистов, контролирующих структур терпеть не собираюсь. Я об этом говорю абсолютно откровенно. Если нужно будет снести контролирующие структуры, либо любые другие структуры, я возглавлю это движение в стране. Потому что никто никому не разрешал давить на бизнес", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, жалобы бизнеса поступают на работу Государственной фискальной службы, процедуру предоставления земель и выдачу разрешений на строительство, давление силовых структур и сложность подключения к электросетям, которое контролируют монополисты.

"Я призываю всех министров: поговорите со своими структурами, всеми. Вправьте им мозги. Чиновникам, земельщикам, строителям - всем. Полицейским, налоговикам, прокурорам, СБУшникам. Потому что люди об этом прямо говорят сегодня на местах, на этом нужно поставить точку", - сказал премьер.

Также глава правительства отметил, что после визита в Днепр на этой неделе обсудил с президентом ситуацию с давлением на бизнес со стороны госорганов.

"У нас был длинный разговор с президентом. Позиция президента четкая - все те, кто будет мешать бизнесу, - враги", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман провел встречу с представителями правоохранительных органов, в ходе которой призвал их объединиться и обеспечить благоприятную бизнес-среду в стране.