Президент подписал закон о моратории на плановые проверки предпринимателей до конца 2017 года

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон расширил права предпринимателей. В частности, документ дает право бизнесменам не допускать должностных лиц органа госконтроля для проведения проверки, если ими не предъявлено соответствующее согласование Государственной регуляторной службы.

Документом также регламентируются случаи, когда государственный контроль может проводиться. До 31 декабря 2017 года внеплановые проверки будут осуществляться госорганами по письменному заявлению субъекта хозяйствования; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Кабинет министров в шестимесячный срок со дня вступления в силу данного документа должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы государственного надзора, в частности, в части пересмотра контрольных функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов госконтроля и численности их работников.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла 3 ноября во втором чтении депутатский законопроект «Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», которым ввела мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.

Под действие моратория не подпадают госорганы, работа которых не влияет на малый и средний бизнес. Речь идет, в частности, о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальном банке Украины, Антимонопольном комитете.

Кроме того, под действие закона не подпадают Государственная фискальная служба и Государственная финансовая инспекция, ограничения на проверки которых регламентируются изменениями в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года (ограничение на проверки предприятий, доход которых за предыдущий год составил менее 20 млн грн).