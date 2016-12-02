В Черкассах стартовал региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 200 представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто хочет стать предпринимателем.

Среди спикеров форума - директор департамента экономического развития Черкасской облгосадминистрации Роман Карманник, председатель Черкасского областного Украинского союза промышленников и предпринимателей Александр Тертычный, председатель Федерации работодателей Черкасской области Борис Райков, руководитель Областного Центра занятости Григорий Дендемарченко, директор Черкасской региональной филиала Приватбанка Виктор Шуршин.

В ходе форума будут обсуждены механизмы стимулирования развития предпринимательства в регионе, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.

Среди планов организаторов программы «Страна предпринимателей» – проведение ряда бизнес-форумов, в том числе в регионах, призванных популяризировать культуру предпринимательства в Украине.

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Как сообщал УНИАН, региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» уже прошли в Полтаве, Киеве, Днепре, Ривному, Ужгороде, Кривом Роге и Луцке. Сегодня подобный форму также начался в Чернигове.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Главная цель проекта – способствовать созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране за счет развития и поддержки малого бизнеса.