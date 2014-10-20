За время АТО одесские военные медики оказали помощь более 800 раненым воинам

По словам руководителя этого медицинского учреждения заслуженного врача Украины полковника медицинской службы Владимира Майданюка, в настоящее время на стационарном лечении в Центре находятся более 200 участников АТО. В целом за весь период ведения боевых действий в Донецкой и Луганской областях в Одессу были доставлены более 800 воинов вооруженных сил и других военных формирований Украины, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"В зависимости от характера ранения всем им была предоставлена соответствующая высококвалифицированная медицинская помощь. Большой объем работ был выполнен специалистами отделения травматологии и других структурных подразделений хирургического профиля", - подчеркнул полковник медслужбы Владимир Майданюк.