Полторак приказал безотлагательно обеспечить войска новыми образцами оружия

Об этом министр заявил сегодня во время ознакомления с самыми современными образцами американских военных палаток, сообщили УНИАН в пресс-службе МОУ.

«Ситуация в стране требует по меньшей мере в три раза быстрее принимать решения относительно всестороннего обеспечения Вооруженных сил Украины, и, особенно военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения Антитеррористической операции», - подчеркнул Полторак.

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По его словам, «ликвидация бюрократических препятствий, которые мешают быстрому внедрению новейшего оружия, техники и образцов тылового обеспечения - это требование Президента Украины и ожидания тысяч военнослужащих, выполняющих боевые задачи на востоке страны».

«Поэтому в оборонном ведомстве осуществляются практические шаги для решения существующих проблем», - заверил министр.

Ознакомившись с представленной военной продукцией, Полторак отметил, что она испытана армиями многих стран мира, поэтому представляет интерес и для украинских военнослужащих.

«Стоит отметить, что представленные одной из компаний - мирового производителя образцы палаток, имеют модульный характер и собираются в необходимой конфигурации в зависимости от потребностей. С помощью этого оборудования возможно развертывание казарм, мобильных госпиталей и операционных, командно-штабных пунктов, других необходимых помещений. Такие сооружения оборудованы освещением, системой кондиционирования и обогрева, и способны обеспечить комфортное проживание военнослужащим в полевых условиях, в том числе зимой», - сказал глава оборонного ведомства.