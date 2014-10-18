Количество генералов вооруженных сил Украины приведено к стандартам НАТО. 

Об этом на своей страничке в соцсети написал советник министра обороны Александр Данилюк.

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"Чтобы прекратить глупые разговоры о 500 генералах украинских вооруженных сил, в очередной раз докладываю: в результате проведенной в Минобороны административной реформы количество генералов вооруженных сил приведено к стандартам НАТО, составляет 121 генерала, что является 0,36% от общей численности военнослужащих", - написал советник министра обороны.