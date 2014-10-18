Разъяснения относительно особенностей заключения контрактов с гражданами и военнослужащими

I. Общие положения.

Законами Украины:

«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационным вопросам во время мобилизации» от 20.05.2014 № 1275-VII, в том числе - Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (вступил в силу 09 июня 2014 года);

«О внесении изменений в Законы Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» от 12.08.2014 № 1634-VII (вступил в силу 04 сентября 2014 года);

внесены изменения в Закон Украины «О воинской повинности и военной службе» (далее - Закон Украины) относительно:

1. Расширение возможностей кандидатов по выбору сроков на которые возможно заключать контракт (в том числе краткосрочный контракт).

2. Упрощение порядка принятия граждан на военную службу по контракту во время действия особого периода;

3. Расширение круга граждан, которые могут приниматься на военную службу по контракту.

В частности предусмотрено:

· принятие на военную службу по контракту военнослужащих по призыву при мобилизации.

· заключение краткосрочного контракта на прохождение военной службы до окончания особого периода, или до объявления решения о демобилизации, заключения длительных контрактов на 3 или 5 лет.

· принятие на военную службу по контракту лиц, которые имеют базовое среднее образование;

· принятие на военную службу по контракту лиц до получения результатов специальной проверки (во время кризисной ситуации), или, без проведения специальной проверки (во время мобилизации и (или) введения военного положения).

II. Относительно расширения возможностей кандидатов в выборе сроков контрактов (в том числе краткосрочный контракт).

1. Для граждан, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении:

для лиц рядового состава - 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава - от 3 до 5 лет.

Справочно. До внесения изменений для сержантов (старшин) предусматривался срок контракта, исключительно 5 лет.

2. Законом Украины внедрена возможность заключения во время действия особого периода во всех воинских частях (учреждениях) краткосрочного контракта, до окончания особого периода, или до объявления решения о демобилизации, для следующих лиц:

военнослужащих военной службы по призыву при мобилизации, на особый период;

военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленные сроки военной службы, или те, которым осталось меньше месяца до завершения сроков военной службы);

граждан Украины призывного возраста;

граждан Украины (военнообязанных и женщин).

Срок действия контракта в пункте третьем Контракта о прохождении военной службы преподавать по смыслу: «до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации».

3. После объявления демобилизации, увольнения военнослужащих: которые заключили краткосрочные контракты; военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации; военнослужащих срочной военной службы - будет проводиться одинаково и поэтапно (в сроки, определенные Указом Президента Украины, приказами и распоряжениями Министра обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины).

То есть, одновременно с соответствующими этапами демобилизации будут подлежать освобождению (если они не изъявили желание продолжить военную службу за новым длительным контрактом):

военнослужащие по призыву по мобилизации;

бывшие военнослужащие военной службы по призыву при мобилизации, которые заключили краткосрочный контракт,

военнослужащие срочной военной службы;

бывшие военнослужащие срочной военной службы, которые заключили краткосрочный контракт.

III. Относительно упрощения порядка принятия граждан на военную службу по контракту во время действия особого периода.

Законом введена возможность заключения контракта с гражданами (военнослужащими), во время действия особого периода, без проведения специальной проверки, что позволяет сократить срок проведения процедуры отбора, оформления документов и подписания контракта.

1. В случае возникновения кризисной ситуации, что угрожает национальной безопасности Украины контракт с гражданином (военнослужащим) заключается до получения результатов специальной проверки.

То есть, командир воинской части (военный комиссар) в ходе отбора отправляет необходимые запросы учреждений (ведомств) с целью проведения специальной проверки, но имеет право подписать контракт не дожидаясь официального поступления результатов специальной проверки.

В дальнейшем, если военнослужащий по результатам специальной проверки не будет соответствовать установленным требованиям для занятия должности (приема на военную службу), он подлежит увольнению с военной службы на основании пункта «и»части шестой статьи 26 Закона Украины.

2. В случае объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения правового режима военного положения контракт с гражданином (военнослужащим) заключается без проведения специальной проверки.

То есть, командир воинской части (военный комиссар) в ходе отбора специальную проверку не осуществляетнеобходимые запросы учреждений (ведомств) не отправляет.

IV. Относительно расширения круга граждан, которые могут приниматься на военную службу по контракту.

Законом разрешено осуществлять отбор из числа граждан призывного возраста,которые имеют базовое среднее образование, что позволяет увеличить человеческий ресурс для принятия на военную службу по контракту.

То есть, на военную службу по контракту лиц рядового состава принимаются:

военнослужащие рядового состава, которые проходят военную службу по призыву при мобилизации;

военнослужащие рядового состава, которые проходят срочную военную службу;

граждане призывного возраста, имеющие высшее, профессионально-техническое, полное или базовое общее среднее образование;

военнообязанные, резервисты, которые не имеют воинских званий сержантского, старшинского и офицерского состава и женщины с соответствующим образованием в возрасте от 18 до 40 лет.

V. Относительно мотивации и преимуществ для военнослужащих, которые заключают краткосрочный контракт.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих по контракту (от 2 500 грн. и больше) выше чем у военнослужащих срочной военной службы.

Военнослужащие по контракту имеют возможность свободного передвижения за пределами воинской части во внеслужебное время (казарменное положение - для военнослужащих срочной службы).

Кроме того, в случае продолжения военной службы по контракту преимуществами являются:

гарантированное повышение ежемесячного денежного обеспечения в ходе продвижения по службе;

значительно выше, чем в гражданском секторе размер пенсионного обеспечения и возможность его получения по выслуге лет (а не при достижении пенсионного возраста);

регламентирован рабочая неделя с двумя выходными днями (кроме занятий по боевой готовности и дежурств);

возможность получения высшего образования по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» в ВУЗЕ за счет государства без отрыва от службы;

участие в международных миротворческих операциях за рубежом.