Порошенко представил нового руководителя Минобороны личному составу ведомства

Представляя Полторака, Глава государства отметил, что новый Министр является опытным военным, который имеет заслуженный авторитет среди военнослужащих: от солдата до генерала.

"Во время своих визитов в зону АТО я имел возможность пообщаться с военными и обсудить кандидатуру Степана Полторака. Могу засвидетельствовать - он имеет большой авторитет в армии", - сказал Порошенко.

Обращаясь к новоназначенному руководителю оборонного ведомства, Президент отметил, что перед ним стоит ряд важных задач. В частности, по разработке новой оборонной стратегии, внесению изменений в военную доктрину и подготовке новой государственной программы развития ВСУ.

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"Это большой аванс и большой вызов, но я уверен, что он выдержит. Полагаюсь на организационный опыт генерала Полторака, его умение развивать логистику, организовать снабжение и обеспечение боевых частей, - сказал он и добавил, - войска должны быть обеспечены современными образцами высокоточного оружия".

Говоря о переоснащении и усилении ВСУ, Петр Порошенко подчеркнул необходимость скорейшей разработки и уточнения государственного оборонного заказа с соответствующими изменениями в бюджете на 2015 год. "Каждый военнослужащий, должен быть оснащен средствами индивидуальной защиты, которые надежно защитят его жизнь", - сказал он.

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Новоназначенный министр должен ликвидировать все бюрократические преграды, которые мешают ВСУ своевременно получать необходимое обеспечение, и активизировать сотрудничество с волонтерами и наладить работу с военкомами, подчеркнул Президент. «Военные комиссары должны перестать быть символом коррупции и стать символом героизма. Поэтому военкомами должны быть авторитетные военные, которые имеют опыт АТО», - отметил Порошенко.

В конце своего выступления он обратился к присутствующим со словами: «Каждый честный и порядочный офицер найдет защиту и поддержку у меня. Я не позволю обидеть армию, но мы должны строить доверие народа к своей армии».

Глава государства также поблагодарил Валерию Гелетею за службу на посту Министра обороны, а новоназначенному руководителю МО пожелал успешной и плодотворной работы.

Степан Полторак, в свою очередь, поблагодарил президента и народ Украины за доверие и отметил, что четко понимает задачи, которые поставил Глава государства перед ним и перед оборонным ведомством.

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Министр обороны обратился к присутствующим офицерам и генералам с призывом говорить правду, для того, чтобы принимать правильные и быстрые решения, потому что от них зависит жизнь наших солдат и офицеров, подчеркнул он.