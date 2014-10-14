Государство будет помогать украинскому производителю выходить на мировые рынки - Президент

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время общения с работниками ао «Мотор Сич» в Запорожье.

В качестве примера Петр Порошенко привел государственный заказ, которое получило предприятие, на изготовление 10 вертолетов Ми-8 для Вооруженных Сил и 3 - для Национальной гвардии. "Все делается для того, чтобы рабочие имели работу, а украинская армия была сильной", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Украина имеет уникальное производство, которое способно обеспечить армию высокоточным оружием.

Президент выразил уверенность в том, что перевооружение и переоснащение, которое происходит в украинской армии сегодня благодаря работе предприятий оборонного комплекса, значительно повысит ее обороноспособность. "Не сомневаюсь, что обновленная армия способна нас защитить", - подчеркнул Петр Порошенко.

При этом Президент подчеркнул, что ключевой задачей сегодня является достижение мира в стране. "Перед нами стоят огромные вызовы, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность, и сверхзадача - защитить простых людей", - сказал он.

Глава государства ознакомился с работой сборочного цеха, осмотрел образцы продукции предприятия.