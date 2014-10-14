Цеголко: ​для армии заказали 13 вертолетов Ми-8

19:03, 14 октября 2014
Армия
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Для украинской армии заказали 13 вертолетов Ми-8. 

Украинская армия получит 13 Ми-8 / фото "Твиттер" Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в "Твиттере".

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"13 вертолетов Ми-8 заказали для войска", - написал пресс-секретарь.

Святослав Цеголко отметил, что в то время, как Россия закрыла для Украины свои рынки, компания "Мотор-Сич" потеряла лишь 3%. По его словам, об этом заявил Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожье.

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