Цеголко: для армии заказали 13 вертолетов Ми-8
19:03, 14 октября 2014Армия
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Для украинской армии заказали 13 вертолетов Ми-8.
Украинская армия получит новые Ми-8 / фото "Твиттер" Цеголко
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в "Твиттере".
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"13 вертолетов Ми-8 заказали для войска", - написал пресс-секретарь.
Святослав Цеголко отметил, что в то время, как Россия закрыла для Украины свои рынки, компания "Мотор-Сич" потеряла лишь 3%. По его словам, об этом заявил Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожье.
13 вертольотів Мі-8 замовили для війська pic.twitter.com/kxHeELn4v4
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 октября 2014
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