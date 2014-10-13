Работник Вооруженных Сил Украины Олег Верняев - чемпион мира по спортивной гимнастике
11:16, 13 октября 2014Армия
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Невероятную точку в выступлении на мировом первенстве по спортивной гимнастике в китайском Наньнине ставит наш представитель Центрального спортивного клуба ВС Украины работник Вооруженных Сил Украины Олег Верняев.
Олег Верняев / zik.ua
В упражнениях на брусьях украинский гимнаст завоевал звание чемпиона мира.
«Золотой» результат Олега - 16, 125 баллов.
По информации Национального олимпийского комитета Украины, в мае на чемпионате Европы в Софии Олег Верняев трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав «золото» в упражнениях на брусьях и бронзовые награды в опорном прыжке и командном первенстве.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил новоиспеченного чемпиона и его личного тренера Геннадия Сартинського с высоким достижением, пожелав не останавливаться на достигнутом и уверенно идти к новым вершинам.
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