Работник Вооруженных Сил Украины Олег Верняев - чемпион мира по спортивной гимнастике

В упражнениях на брусьях украинский гимнаст завоевал звание чемпиона мира.

«Золотой» результат Олега - 16, 125 баллов.

По информации Национального олимпийского комитета Украины, в мае на чемпионате Европы в Софии Олег Верняев трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав «золото» в упражнениях на брусьях и бронзовые награды в опорном прыжке и командном первенстве.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил новоиспеченного чемпиона и его личного тренера Геннадия Сартинського с высоким достижением, пожелав не останавливаться на достигнутом и уверенно идти к новым вершинам.