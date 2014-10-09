"Правдой бьем по информационной войне против Министерства обороны Украины"

Вместе с тем, Министерство обороны официально заявляет, что грязная информационная кампания, развязанная против оборонного ведомства, направленная на подрыв обороноспособности государства, дискредитацию руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, носит исключительно заказной характер и бросает тень не только на руководство оборонного ведомства, но и на всех военнослужащих, которые сегодня героически обороняют независимость Украины на востоке государства.

8 октября во время брифинга на тему: “Правда о войне не от политиков, а от военных” в Украинском национальном информационном агентстве “Укринформ” Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей ответил на все вопросы и дал надлежащую оценку “деятельности” отдельных кандидатов в депутаты, которые откровенно заигрались в политику.

В частности, глава оборонного ведомства опроверг популистские обвинения со стороны представителей политической партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина” в адрес Минобороны о торговле вооружением и военной техникой. По словам Министра обороны, обвинения Минобороны в торговле оружием и военной техникой является ничем иным, как грязной игрой в контексте предвыборного пиара.

Министерство обороны в очередной раз заявляет, что откровенная ложь, манипулирование ничем не подкрепленными “фактами”, поливка политической грязью военнослужащих Украинского войска сегодня как никогда являются недопустимыми и угрожают обороноспособности государства.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины призывает политиков, кандидатов в депутаты, других лиц, которые имеют отношение к сегодняшнему предвыборного процесса не втягивать Министерство обороны и Вооруженные Силы в политику и заботиться в первую очередь вопросами обороны государства.