Власти рассказали, как получить статус участника боевых действий

Поэтому и для участников антитеррористической операции в этом вопросе не должно возникать никаких осложнений.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, этим гражданам необходимо подать в ведомственные комиссии, созданные при центральных органах исполнительной власти и других государственных органах, справки о своем участии в АТО, заверенные командирами воинских формирований, в случае ранения – заключение медицинской комиссии, а для начисления пенсий – копию паспорта. После рассмотрения документов ведомственными комиссиями решение о предоставлении статуса участника боевых действий будет принимать Межведомственная комиссия, которая уже работает.

„Проблем с предоставлением статуса нет, кроме тех добровольческих батальонов, которые не подчиняются пока еще никаким воинским формированиям. Инициатором такого подчинения, по моему мнению, должны стать силовые ведомства. Осложнения возникают с теми, кто уже погиб (в частности, с предоставлением льгот их семьям), или с волонтерами, которые едут в зону АТО и получают ранения. Но мы изучаем каждый частный случай, хотя и вынуждены работать „с колес, поскольку Служба создана только в сентябре”, - отметил Деревянко.

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Он также сообщил, что СБУ в ближайшее время обнародует территориальную зону АТО, в которую войдут Донецкая и Луганская области. Также прорабатывается вопрос о включении в эту зону некоторых районов Харьковской области.

На вопрос журналистов, будет ли предоставляться статус участника боевых действий медицинским работникам и представителям других профессий, которые работают в зоне АТО, Деревянко ответил утвердительно. „При условии, если будут поданы соответствующие документы о командировке”, - отметил он. А на вопрос относительно предоставления статуса „детей войны” гражданам, которые в настоящее время находятся в зоне проведения АТО, руководитель Службы сообщил, что этот вопрос сейчас прорабатывается.