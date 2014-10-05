Минобороны рассказало, какие патроны используют боевики против украинских военных
Пророссийские боевики используют на Донбассе против украинских военных экспериментальные патроны повышенной бронебойности производства РФ.
Об этом заявил советник министра обороны Александр Данилюк. "Надо замыслиться над тем, сможет ли вообще какая нибудь бронетехника противостоять таким патронам", - сказал он, пояснив, что бронемашину "Кугуар" такая пуля прошивает насквозь.
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По словам начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил полковника Игоря Чепкова, в ходе исследования данной пули было выявлено, что пуля имеет сердцевину из карбид-вольфрамового сплава и с легкостью пробивает любой бронежилет. "По своей бронепробивной способности эта пуля значительно превосходит пули, которые применяются в Вооруженных силах", - отметил он.
В доказательство того, что пули имеют именно российское происхождение, Чепков предьявил результаты исследования Центрального проектного института машиностроения РФ, в котором речь идет о данном боеприпасе.
Вместе с тем, полковник предположил, что террористы могут использовать в зоне проведения АТО крупнокалиберные снаряды повышенной бронебойности, которые имеют в своем составе обедненный (природный) уран.
"Во времена Советского союза на вооружении у советской армии находились боеприпасы, которые в своем составе в качестве средства поражения имели обедненный уран. Чтобы утверждать о возможности его использования на сегодняшний день у нас нет доказательств.", - сказал Игорь Чепков, отметив, что украинская армия не имеет боеприпасов, которые могли бы нанести такой урон технике.