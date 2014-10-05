Минобороны рассказало, какие патроны используют боевики против украинских военных

Об этом заявил советник министра обороны Александр Данилюк. "Надо замыслиться над тем, сможет ли вообще какая нибудь бронетехника противостоять таким патронам", - сказал он, пояснив, что бронемашину "Кугуар" такая пуля прошивает насквозь.

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По словам начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил полковника Игоря Чепкова, в ходе исследования данной пули было выявлено, что пуля имеет сердцевину из карбид-вольфрамового сплава и с легкостью пробивает любой бронежилет. "По своей бронепробивной способности эта пуля значительно превосходит пули, которые применяются в Вооруженных силах", - отметил он.

В доказательство того, что пули имеют именно российское происхождение, Чепков предьявил результаты исследования Центрального проектного института машиностроения РФ, в котором речь идет о данном боеприпасе.

Вместе с тем, полковник предположил, что террористы могут использовать в зоне проведения АТО крупнокалиберные снаряды повышенной бронебойности, которые имеют в своем составе обедненный (природный) уран.

"Во времена Советского союза на вооружении у советской армии находились боеприпасы, которые в своем составе в качестве средства поражения имели обедненный уран. Чтобы утверждать о возможности его использования на сегодняшний день у нас нет доказательств.", - сказал Игорь Чепков, отметив, что украинская армия не имеет боеприпасов, которые могли бы нанести такой урон технике.