Министр обороны: Украина должна быть готова к четвертому этапу мобилизации

Об этом заявил министр обороны Валерий Гелетей в комментарии журналистам. "Пока не стоит вопрос четвертого этапа мобилизации, так как продолжается перемирие. Но мы должны быть готовы к наихудшему", - сказал министр.

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Также, говоря о возможном осеннем призыве в армию юношей, Валерий Гелетей отметил, что армия готовится к такому призыву, но состоится ли он и в какие сроки, будет зависеть также от ситуации на востоке.

Как сообщал УНИАН, 3-я волна мобилизации в Украине началась 24 июля, и продлилась до 6 сентября. Целью 3-й волны мобилизации было увеличение численности боевых частей, усиление защиты государственной границы, а также создание условий для ротации. Кроме этого, 1 октября в СНБО заявили, что 4-й волны мобилизации не будет.