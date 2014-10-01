СНБО: Четвертой волны мобилизации не будет
Ситуация на востоке Украины не дойдет до четвертой волны мобилизации.
Об этом сегодня в эфире телеканала Украина заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Я думаю, что до этого (четвертой волны мобилизации) не дойдет", - заявил он, комментируя слухи о намерениях власти объявить новый этап призыва в ВСУ из-за ситуации в зоне АТО.
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Напомним, 9 сентября закончилась третья волна мобилизации, закон о которой вступил в силу 24 июля. Целью этой мобилизации было увеличение численности боевых частей, усиления защиты государственной границы, а также создание условий для ротации.
Во время первых двух мобилизаций были приведены в боевое состояние 53 воинские части украинской армии и 18 частей других силовых подразделений.