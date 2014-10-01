Под Дебальцево идет перегруппировка боевиков и бронетехники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Под Дебальцево мы наблюдаем движение бронетехники и усиление позиций террористических группировок. У нас есть достаточно сил, чтобы остановить эту силу... Если они попытаются атаковать украинские позиции, то мы им не завидуем", - сказал Лысенко.

Он не подтвердил информацию председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля о перемещении со стороны РФ 200 военных, одетых в гражданское, но отметил, что у СНБО есть информация о прибытии в Ростов-на-Дону военных эшелонов.