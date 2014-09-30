В Луганске боевики заставили работников больницы написать заявления об увольнении
14:40, 30 сентября 2014Армия
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В Луганске боевики заставили работников Луганской городской больницы №9 написать заявления об увольнении и склоняют к сотрудничеству с террористической группировкой «ЛНР».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Боевики продолжают давить на медиков. Так, в Луганске террористы вынудили работников Луганской городской больницы №9 написать заявления об увольнении», - отметил он.
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«Те, кто хотят продолжать работать, вынуждены писать новые заявления о готовности сотрудничать с террористической организацией «ЛНР». В качестве зарплаты медикам предлагают продукты питания», - сообщил Лысенко.
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