За сутки в зоне АТО ранены 8 военных, погибших нет

13:26, 24 сентября 2014
Армия
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В течение суток в зоне проведения Антитеррористической операции 8 военнослужащих получили ранения.

REUTERS

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших нет, ранены восемь наших военных", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали Меморандум о реализации протокола от 5 сентября, который состоит из 9 пунктов.

Среди прочего, меморандум предусматривает отвод крупнокалиберного вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны и установления режима прекращения огня. Однако, боевики постоянно нарушают договоренность.

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