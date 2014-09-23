Из плена освободили еще 10 украинских военных - Порошенко
20:05, 23 сентября 2014Армия
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По словам президента, среди освобожденных есть один офицер.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена еще 10 украинских военнослужащих.
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
”Сегодня из плена освобождены 10 украинских военных сотрудников территориальных батальонов. Один из них - офицер”, - сообщил президент.
Сьогодні з полону звільнено 10 українських військових працівників територіальних батальйонів. Один з них - офіцер. Слава Україні.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, по последним данным СБУ, в плену у террористов на Донбассе остаются около 700 украинских военнослужащих, еще 1 тыс. 700 чел. разыскивают родственники и близкие.
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