Из плена освободили еще 10 украинских военных - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из плена еще 10 украинских военнослужащих.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

”Сегодня из плена освобождены 10 украинских военных сотрудников территориальных батальонов. Один из них - офицер”, - сообщил президент.

Сьогодні з полону звільнено 10 українських військових працівників територіальних батальйонів. Один з них - офіцер. Слава Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, по последним данным СБУ, в плену у террористов на Донбассе остаются около 700 украинских военнослужащих, еще 1 тыс. 700 чел. разыскивают родственники и близкие.