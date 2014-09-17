18 армейских спортсменов и тренеров будут получать стипендии Президента Украины

Стипендии Президента Украины назначены выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта, среди которых 18 представителей армейского спорта Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины, 95 группы спортсменов высшей квалификации Управления спорта Министерства обороны Украины, учебно-спортивной базы зимних видов спорта «Тисовец» Управления спорта МО Украины.

Признание получили: работник Руденко Андрей Васильевич - тренер чемпионки Европы 2013 года по прыжкам в воду Прокопчук Ю.А. (в размере 7 тысяч гривен), работник Шкаликов Сергей Евгеньевич - тренер бронзовых призеров чемпионата Европы 2013 года по фехтованию Бойко Д В., Пундика Д. В., Штурбабина О. В., Ягодки А. А., старший тренер штатной сборной команды Украины по фехтованию (в размере 4 тысячи гривен).

Среди спортсменов отмечены: солдат Бондарь Александр Игоревич - чемпион Европы 2013 года по прыжкам в воду (в размере 7 тысяч гривен), работник Воронина Елена Владимировна - чемпионка мира 2013 года по фехтованию (в размере 12 тысяч гривен), старший солдат Горшковозов Александр Олегович - бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по прыжкам в воду (в размере 4 тысячи гривен), старший солдат Джима Юлия Валентиновна - чемпионка XXII зимних Олимпийских игр 2014 года по биатлону (в размере 15 тысяч гривен), работник Комащук Алина Ивановна - чемпионка мира 2013 года по фехтованию (в размере 12 тысяч гривен), старшина Медведев Виталий Михайлович - серебряный призер чемпионата мира 2013 года по фехтованию (в размере 9 тысяч гривен), солдат Меженский Дмитрий Вячеславович - бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по прыжкам в воду (в размере 4 тысяч гривен), лейтенант Никишин Богдан Сергеевич - серебряный призер чемпионата мира 2013 года по фехтованию (в размере 9 тысяч гривен), работник Олейник Павел Станиславович - бронзовый призер чемпионата мира 2013 года по борьбе вольной (в размере 7 тысяч гривен), старший солдат Прима Артем Андреевич - бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по биатлону (в размере 4 тысячи гривен), старшина Прокопчук Юлия Анатольевна - чемпионка Европы 2013 года по прыжкам в воду (в размере 7 тысяч гривен), старший сержант Пундик Галина Васильевна - чемпионка мира 2013 года по фехтованию (в размере 12 тысяч гривен), младший сержант Рыжикова Анна Васильевна - серебряная призерка чемпионата Европы 2013 года по легкой атлетике (в размере 5 тысяч гривен), старший лейтенант Штурбабин Олег Валерьевич - бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по фехтованию (в размере 4 тысячи гривен), старшина Холоша Елена Анатольевна - бронзовая призерка чемпионата Европы 2012 года по легкой атлетике (в размере 4 тысячи гривен), солдат Ягодка Андрей Андреевич - бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по фехтованию (в размере 4 тысячи гривен).