КНТЭУ передал раненым бойцам уникальный пищевой продукт, улучшающий показатели организма

Продукт энтерального питания «Реабилакт» характеризуется высокой энергетической ценностью, содержанием белковой составляющей, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных элементов. Пройдя апробацию непосредственно в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь», продукт подтвердил свою функциональную эффективность и положительное влияние на коррекцию нарушенного обмена веществ в организме человека на разных этапах лечения и восстановления.

Читайте также14 раненых участников АТО отбыли в Литву для дальнейшего леченияУникальность продукта заключается в первую очередь в том, что он является национальным достижением. Его разработали молодые ученые КНТЭУ - доцент Юлия Веревка, аспиранты Дмитрий Антушко, Юлия Миклашевская. А за изготовление «Реабилакта» взялся неравнодушный предприниматель директор ОАО «ДелМас ЛТД» Евгений Масленин.

- Медицинские учреждения Украины пользуются подобными продуктами, но они завезены из других стран и имеют значительную разницу в цене, - рассказывает доцент кафедры военной хирургии Украинской военной медицинской академии Министерства обороны Украины, действующий хирург военного госпиталя Сергей Асланян. - Украинский препарат стабилизирует, а в дальнейшем улучшает общие показатели организма бойца. Препарат может приниматься как продукт питания, так и вводиться в сосуды. Стоит заметить, что тяжелораненые бойцы получают этот продукт путем введения в его организм через капельницу.

Первая партия препарата изготовлена за счет средств, собранных силами профессорско-преподавательского состава и студенчества КНТЭУ. В вузе продолжается акция «Спаси героя!», к которой присоединились все неравнодушные чтобы помочь бойцам украинской армии, которые находятся на передовой, и военнослужащим, которые проходят лечение в военных госпиталях. В рамках акции студенты также приобрели аппарат вакуумной терапии, в котором имеют большую потребность военные госпитали.

Читайте такжеПолтавский военный госпиталь за время АТО оказал помощь 194 раненымСейчас студенты КНТЭУ, которые прошли обучение на курсах первой медицинской помощи, организовали собственный волонтерское движение и чередование в Главном военно-медицинском клиническом центре.

- Наш коллектив считает честью присоединиться к оказанию всяческой помощи непосредственным участникам АТО, - рассказывает первый проректор КНТЭУ Наталья Притульская. - Приятно, что мы причастны к разработке и созданию очень нужного сейчас раненым препарата энтерального питания. Хотелось бы, чтобы нашу инициативу поддержали на уровне государства, ведь это крайне необходимый продукт, который является неотъемлемой частью эффективности качественного медицинского обеспечения военнослужащих.