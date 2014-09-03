В Минобороны назвали "фейком" письмо для "начальников областных военкоматов"

В последнее время в информационном пространстве участились случаи вброса для дальнейшего распространения СМИ откровенной дезинформации, имеющей целью дискредитировать действия руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, подорвать доверие населения к власти.

Так, сегодня, 2 сентября, некоторые СМИ распространили фотокопию так называемого «письма» с подписью «начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования», с пометкой «Для служебного пользования», который якобы был разослан «начальникам областных военных комиссариатов» Украины.

Министерство обороны Украины официально заявляет, что данный «документ» является грубой и безграмотной подделкой, рассчитанной на несведущих в военном деле граждан.

Читайте такжеСпецслужбы РФ распространяют дезинформацию о принудительном призыве в ряды ВСУ - Лысенко

Так, в соответствии с распределением полномочий между структурными подразделениями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Главное управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вопросы призыва граждан на срочную военную службу не полагается.

Угловой штамп и выходные реквизиты «документа» не соответствуют существующим образцам ведения делопроизводства в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Не верно указаны должности начальников Генерального штаба и Главного управления оборонного и мобилизационного планирования.

Должностей «начальников областных военных комиссариатов» в Вооруженных Силах Украины не существует.

Указанный документ по своей сути не является приказом, как это указано в пункте 5.

Читайте такжеРоссийские СМИ придумали фейк об увольнении украинских военных из несуществующей части

Пункт третий указанного текста противоречит требованиям статьи 23 Закона Украины «О мобилизационную подготовку и мобилизацию», которой не предусмотрено призыв на военную службу во время мобилизации студентов и аспирантов дневной формы обучения.

Министерство обороны Украины призывает журналистов, блогеров и общественных активистов распространять исключительно проверенную информацию, полученную из официальных источников, и четко выделять подобного рода «информационные вкиды», которые появляются в информационном пространстве в ходе информационной войны, развязанной с целью посеять панику и подорвать доверие населения к руководству страны и Вооруженных Сил Украины.